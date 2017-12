Circulation du week-end en Ile-de-France : Barack Obama à Paris, des salons et des manifestations vont poser problème

Attention si vous devez vous déplacer à Paris par la route ou dans les transports en commun ce week-end du 2 et 3 décembre 2017. Laurent Borde, du Pôle mobilité de France Bleu Paris, vous indique les principales difficultés.

Comme tous les week-ends, des événements vont perturber la circulation à Paris et en Ile-de-France en cette fin de semaine. Attention à la venue de Barack Obama samedi. Il donne une conférence à la Maison de Radio France et il va rencontrer le président Macron. Les mesures de sécurité vont perturber la circulation au moment de son passage. Deux salons à Villepinte et Porte de Versailles vont occasionner des bouchons. Attention aussi aux deux manifestations prévues samedi dans la capitale. Dans les transports en commun, quelques perturbations sont à prévoir ce week-end.

Sur la route

Barack Obama est à Paris ce samedi. La circulation risque d’être fortement perturbée dans Paris, principalement rive droite. L’ancien Président des Etats- Unis déjeune avec Emmanuel Macron (dans un lieu encore tenu secret) puis il rencontre François Hollande avant de se rendre à la Maison de Radio France (16e arrondissement) où il donnera une conférence pendant une heure.

Barack Obama à Paris samedi. © Maxppp - Jeffrey Arguedas

Le salon Nautic de Paris a lieu du 2 au 10 décembre, au Parc des Expositions, Porte de Versailles. Ce salon pourrait provoquer quelques ralentissements autour de la Porte de Versailles, notamment sur le périphérique dans les deux sens.

Le Salon du cheval se déroule depuis le 25 novembre et jusqu’au 3 décembre à Paris-Nord-Villepinte. La circulation pourrait être ralentie sur la Francilienne dans les deux sens, ainsi que sur l’A3 vers la province et sur l’A1 dans les deux sens.

Plusieurs syndicats appellent à une manifestation contre le chômage et les précarités samedi 2 décembre à 14h place de la Rotonde, place Stalingrad, métro Stalingrad ou Jaurès. Eviter ce secteur en voiture.

Une marche pour l’abolition de l’esclavage en Libye va se dérouler samedi 2 décembre. Le départ est prévu place Adenauer, près de l’ambassade de Libye, dans le 16e arrondissement. L’arrivée est prévue face au ministère des Affaires Etrangères, Quai d’Orsay, dans le 7e arrondissement.

Dans les transports en commun

Sur la Ligne 4 du métro depuis le 27 novembre (jusqu'au 7 mars), l'arrêt n'est pas marqué à Châtelet pour cause de travaux.

Pour le RER C, les travaux d’automne ont commencé le 16 octobre et se prolongeront jusqu'au 17 décembre. Les horaires et les arrêts des trains sont modifiés. Le pont de l’Alma est fermé depuis 17 octobre jusqu'au 2 janvier 2019 pour travaux.

La ligne R du Transilien est ralentie ce week-end entre Melun et Montargis, uniquement dans ce sens pour des travaux de maintenance. Attention les horaires des trains entre Gare de Lyon et Montargis sont avancés ou retardés.