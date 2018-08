Quels sont les points noirs à éviter si vous devez circuler ce week-end à Paris et en Ile-de-France ? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous aide à vous déplacer et vous informe sur les principales difficultés prévues pour cette fin de semaine.

Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous donne les principales difficultés attendues ce week-end à Paris et en Ile-de-France.

Sur les routes en région parisienne

Pour Bison Futé ce samedi 1 septembre est vert en Ile-de-France, tandis que les grands axes du sud-est du pays sont classés orange dans le sens des retours. En revanche, le dimanche 2 septembre 2018 est classé orange par Bison Futé en région parisienne, dans le sens des retours. Dimanche, les difficultés sont attendues sur l’A10, de 11h00 à 21h00, avec un pic entre 16h00 et 19h00 à hauteur du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, et dans une moindre mesure de 14h00 à 19h00 sur l’A6 à hauteur de Fleury.

Les travaux sur l’A4 au niveau de Nogent-sur-Marne, en Seine-et-Marne, continuent ce weekend. Le chantier est prévu jusqu’au 11 septembre. Direction Strasbourg, la bande d’arrêt d’urgence est neutralisée, les voies sont réduites et la vitesse est limitée à 70 km/h.

Les travaux sur la RN10 à la hauteur de Rambouillet, dans les Yvelines, se poursuivent. Ils sont prévus jusqu’au 31 décembre. Dans les deux sens de circulation, la bande d’arrêt d’urgence est neutralisée, la vitesse limitée à 70 km/h, et le temps de parcours est donc rallongé.

Dans les transports en commun parisiens

Pour le RER A, en raison de la création d'une 4ème voie à Cergy-Le Haut, le terminus est reporté à Cergy-Saint-Christophe jusqu'au dimanche 2 septembre. La ligne STIVO 45 est renforcée entre les trois gares de Cergy.

Pour le RER C, en raison de travaux de mise en accessibilité, la gare Pont de l'Alma est fermée au public, jusqu'au mardi 1er janvier 2019 inclus. Et en raison de travaux de maintenance, la gare Saint-Michel Notre-Dame n'est pas desservie jusqu'au samedi 1er septembre toute la journée. Elle rouvre donc dimanche.

Tout le weekend, le trafic est interrompu entre Pontoise et Montigny-Beauchamp, toujours à cause de travaux de mise en accessibilité, à la gare de Pontoise.

Dimanche 2 septembre, en raison de travaux de maintenance à Brétigny-sur-Orge, le trafic est interrompu entre Brétigny-sur-Orge et Dourdan à partir de 22h00 et entre Paris-Austerlitz et Dourdan à partir de 23h00.

Le trafic est également interrompu entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes à partir de 23h30. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris-Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes avec desserte des gares intermédiaires.

A partir de dimanche, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Javel et Versailles-Château Rive-Gauche / Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu’au jeudi 13 septembre à partir de 23h00. Il y a des bus de remplacement.

Pour le RER D, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre les gares de Juvisy-sur-Orge et Corbeil-Essonnes, jusqu'au vendredi 21 septembre, à partir de 23h20. Il y a des bus de remplacement.

Des bus de remplacement également entre Le Vert de Maisons et Villeneuve-Saint-Georges, dimanche 2 septembre de 22h50 à 4h50, le trafic est interrompu à cause de travaux de maintenance, et les stations Créteil-Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies dans les deux sens dimanche 2 septembre de 22h50 à 4h50.

Dans le métro pour la ligne 4, en raison de travaux de renforcement et de réhaussement des quais, l'arrêt à la station Marcadet-Poissonniers n'est pas marqué jusqu'au 23 septembre inclus. La station reste néanmoins desservie par la ligne 12.

Ligne 11, en raison de travaux de remaniement des quais, la station Place des Fêtes est fermée au public jusqu'au vendredi 7 septembre.

Côté tramway, le trafic du T4, en raison de travaux de maintenance, est totalement interrompu sur la ligne, jusqu’au dimanche 2 septembre inclus, toute la journée. Il y a des bus de remplacement.

Manifestations susceptibles de perturber la circulation

Dans le XIX° arrondissement, depuis le 31 août et jusqu’au 9 septembre se tient la 17ème édition de Jazz à la Villette. Chaque année, 30 000 spectateurs font le déplacement, c’est le festival le plus fréquenté du genre en Ile-de-France. Il risque donc d'y avoir des problèmes de circulation dans le quartier du parc de la Villette.