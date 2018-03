Paris, Île-de-France, France

Vous avez besoin de vous déplacer ce week-end ? Voici les principales perturbations à prévoir sur la routes et dans les transports en commun en Ile-de-France du 31 mars au 1er avril 2018.

Sur la route

Ce samedi est classé vert dans le sens des départs. Malgré tout, on pourra observer une circulation dense sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée de samedi. Le trafic devrait même nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée et rendre difficile la circulation sur les autoroutes A6 et A10 et les rocades (Boulevard Périphérique et A86) qui rejoignent ces axes. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 8h00.

Ce lundi est classé orange en Île-de-France dans le sens des retours. La circulation sera soutenue dès la fin de matinée, notamment sur les autoroutes A6 et A10, et elle le restera jusque tard dans la soirée de lundi. Des difficultés de circulation pourraient également être enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10).

Attention à la grève SNCF

Les difficultés prévues sur les routes pourront être renforcées par le mouvement de grève annoncé pour le 3 avril. On pourrait observer les premières perturbations sur le réseau SNCF dès ce lundi soir 19h, ce qui entraînerait une augmentation du trafic sur la route. Il est conseillé de penser covoiturage et de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 12h00 lundi.

Transports en commun

RER C

En raison d’un mouvement social local, le trafic du RER C sera perturbé du samedi 31 mars 2018 au lundi 2 avril 17h00. Il n'y aura aucun train entre Paris et Saint-Quentin en Yvelines. Pour vous déplacer, il faudra emprunter la ligne N. Prévoyez 1 train sur 2 entre Paris et Versailles Château Rive Gauche (1 train toutes les 30 minutes entre 10h00 et 20h00 et 1 train toutes les heures avant 10h00 et après 20h00).

RER A

Samedi 31 mars 2018 et dimanche 1er avril, le trafic sera interrompu entre Sartrouville et Poissy. Un service de bus de remplacement sera mis en place entre Achères (branche Cergy le Haut) - Poissy et St-Germain en Laye.

RER E

En raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Gretz-Armainvilliers et Tournan, les week-end, du samedi 24 mars au dimanche 15 avril, y compris le lundi 2 avril. Il y aura des bus de remplacement.

LIGNE H

Du 31 mars 2018 au 2 avril, le trafic est interrompu entre Persan et Creil. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Persan Beaumont et Creil, avec desserte des gares intermédiaires.