Paris, Île-de-France, France

Si vous devez prendre la route ce week-end attention car la circulation devrait être très difficile pour cause de chassé-croisé des vacanciers. C'est la principale difficulté de cette fin de semaine. Bison Futé annonce une journée noire pour samedi et une journée orange pour dimanche.

Attention, la circulation devrait être difficile dès ce vendredi en fin d'après-midi pour les premiers départs.

Toujours sur la route, samedi matin, la circulation sera coupée à Paris sur la rue de Rivoli et les quais. La course mémorielle arc-en-ciel, dédiée aux victimes du Sida, part de l'Hôtel de ville direction la place de la Concorde.

Toujours sur la route, l’autoroute A86 est fermée dans les deux sens entre la Courneuve et Bondy jusqu’au 26 août. Il y a aussi des travaux sur la Francilienne à Villiers-Adam. La circulation ne se fait que sur une voie dans les deux sens.

Dans les transports en commun, notez les deux principaux problèmes du week-end : le RER A reste interrompu dans Paris entre les stations Nation et la Défense jusqu’au 28 août. Sur le RER C, le trafic est coupé entre St-Quentin-en-Yvelines et Viroflay Rive Gauche samedi et dimanche toute la journée.