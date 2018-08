Île-de-France, France

La circulation sera difficile ce vendredi classé orange dans le sens des départs comme des retours.



Samedi 11 août sera une journée très difficile dans le sens des départs sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. La journée est classé rouge au niveau national et donc en Ile-de-France (et noir en région Auvergne-Rhône-Alpes.)

Dans le sens des retours, c’est orange dans toute la France.

Dimanche, le trafic sera beaucoup plus fluide. C ’est vert au niveau national (et orange en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’Arc méditerranéen) dans les des départs et des retours.

Pour rappel : L'A86 Extérieure est fermée 24h sur 24 entre l'A4 (Nogent-sur-Marne) et A3 (Rosny-sous-Bois) du 08 août au 14 août 2018. Puis l'A86 reste coupée à la circulation entre Bondy et La Courneuve dans les deux sens de circulation jusqu'au 28 août pour travaux.

Dans les transports en commun :

Le RER A reste interrompu dans Paris entre les stations Nation et la Défense jusqu’au 28 août.

La 10e édition des Gay Games à Paris samedi 11 août de 10h00 à 23h00 sur le Parvis de l'Hôtel de Ville perturbe la circulation des bus 47 ; 67 ; 69 ; 70 ; 72 ; 74 ; 75 ; 76 ; 85 et 96

[#GayGames] La cérémonie de clôture de la 10e édition des Gay Games se déroulera samedi, de 19h à 21h, à #Paris sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et l’avenue Victoria. Cet évènement ne sera pas ouvert au public et occasionnera des restrictions de circulation. pic.twitter.com/a2TzO1Bu7F — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2018

Attention dimanche, ca va coincer aux abords du parc des Princes

Dimanche, pour le match #PSGSMC à 21h ⚽️ : pensez à arriver en avance ! Un dispositif de sécurité sera mis en place aux abords du Parc des Princes : des opérations de pré-filtrage pourront être organisées sur tous les points permettant l’accès au périmètre. pic.twitter.com/zLD7b1B8O3 — Préfecture de police (@prefpolice) August 10, 2018

Lundi, le RER C sera fermé entre les stations Pereire et Pontoise pour travaux