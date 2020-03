Circulation du week-end en Île-de-France : le trafic du RER C perturbé

Comment allez-vous circuler ce week-end les 14 et du 15 mars 2020 à Paris et en Île-de-France ? Quels sont les principaux points noirs à éviter ? Le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous permet de mieux vous déplacer dans notre région samedi et dimanche.

En raison de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement nous invite à limiter nos déplacements. Mais si vous avez prévu de circuler ce week-end à Paris et en Île-de-France, le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les points noirs prévus samedi 14 et dimanche 15 mars 2020.

Transports en commun

Ce week-end, aucun train ne circule sur la ligne C du RER entre Paris-Austerlitz et Massy Palaiseau (via Pont de Rungis), ni entre Musée d’Orsay et Juvisy.

Dimanche, en raison de travaux de maintenance, le RER D ne s'arrête pas aux gares de Créteil-Pompadouret Villeneuve-Triage. Les deux gares ne sont pas desservies dans les deux sens de circulation de 22h30 à fin de service le dimanche 15 mars. Des bus de remplacement sont mis en place.

Manifestations

Samedi, à la demande de la Préfecture de Police et à partir du début de service, la gare de Neuilly Porte Maillot est fermée jusqu’à nouvel avis, ainsi que l’accès métro ligne 1.

Des perturbations sont également possibles autour des Champs-Élysées. La préfecture de Paris a interdit toute manifestation sur la célèbre avenue parisienne, mais des Gilets jaunes ont prévu de se rassembler samedi. Ce 14 mars correspond à l’acte 70 du mouvement mais surtout à l’anniversaire de la manifestation du 16 mars 2019, leur "ultimatum" à Emmanuel Macron.

Sur la route

Aucune fermeture d'autoroute, de route ou de tunnel est prévue ce week-end. Il n'y a pas non plus d'alerte particulière selon Bison Fûté.