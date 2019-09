Circulation du week-end en Ile-de-France : manifestations, journée sans voiture et fermetures dans les transports

Île-de-France, France

Si vous devez prendre votre voiture ce week-end , cela risque d'être compliqué. Ecoutez bien France Bleu Paris sur 107.1. Le point sur les points noirs et travaux dans les transports en commun.

Manifestations prévues

- Les gilets jaunes se donnent rendez-vous samedi à 9h sur la place de la Madeleine, avant d'aller à 10h sur les Champs-Elysées pour une manifestation nationale.

- Marche pour le climat organisée à Versailles samedi, départ à 11h sur la place d'Armes devant le Château.

- Manifestation pour la justice sociale et le climat, prévue samedi après-midi à Paris. Rassemblement à 13h place Edmond Rostand, devant les jardins du Luxembourg, puis départ de la marche à 14h (avec une parade à vélo).

- Manifestation pour les retraites samedi. Départ à 13h30 de Duroc. La marche passera par Montparnasse et arrivera sur la place Denfert-Rochereau.

Journée sans voiture

- Dimanche, c’est la journée mondiale sans voiture. Une manifestation cycliste est prévue à 18h30, elle tournera autour de l’Arc de triomphe.

Cela concerne tous les arrondissements parisiens

Dans les transports en commun

- RER B : trafic interrompu entre Paris Nord et Mitry-Claye/Aéroport Charles de Gaulle 2 pendant tout le weekend pour des travaux de maintenance. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Stade de France Saint-Denis (RER D) et Mitry-Claye, entre Stade de France Saint-Denis (RER D) et l'aéroport Charles de Gaulle 2, et entre La Courneuve Aubervilliers et Aulnay-sous-bois. Au départ de Paris Gare du nord, pour rejoindre la gare du Stade de France Saint-Denis, emprunter un RER D direction Orry-la-ville/Creil.

- RER B : la gare de Sevran Livry n'est pas desservie pendant tout le weekend pour des travaux de maintenant. Un service de bus de remplacement est mis en place.

- RER D : il y aura moins de trains entre Paris Gare de Lyon et Goussainville samedi de 5h30 à 21h30 et dimanche de 11h30 et 21h30, pour des travaux de maintenance des voies. Il y aura moins de trains en circulation entre Paris Lyon et Melun samedi de 6h à 21h30 et dimanche de 11h à 21h30.

- RER D : les arrêts Villeneuve-Triage, Créteil-Pompadour et Vert-de-Maisons ne seront pas desservis samedi de 6h à 21h30 et dimanche de 11h30 à 21h pour des travaux de maintenance.

- RER D : trafic interrompu entre Combs-la-Ville/Quincy et Melun pendant tout le weekend pour des travaux de maintenance. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec dessertes de gares intermédiaires.

- RER D : les gares entre Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges ne sont pas desservies ce weekend à partir de 23h pour des travaux de maintenance.

- RER D : deux trains sont supprimés dimanche matin pour des travaux de maintenance : celui au départ de Melun à 6h05 (arrivée à Juvisy à 6h54) et celui au départ de Juvisy à 6h34 (arrivée à Melun à 7h24).

- RER E : samedi entre 13h15 et 16h30, certains trains partent et arrivent à Paris Est au lieu d'Haussman-Saint-Lazare, vers et en direction de Chelles-Gournay.

- Transilien H : il n'y a aucun train entre Pontoise et Creil pendant tout le weekend à cause de travaux de rénovation des quais. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

- Transilien J : certains trains sont modifiés à cause de travaux, samedi matin et en soirée entre Mantes-la-Jolie et Les Mureaux. Un service de bus de substitution est mis en place.

- Transilien J : trafic interrompu pendant tout le weekend entre Conflans Sainte-Honorine et Gisors pour des travaux de mise en accessibilité d'une gare. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Conflans Sainte-Honorine et Pontoise, entre Pontoise et Gisors et entre Pontoise et Boissy-l'Aillerie.

- Transilien J : trafic interrompu dans la nuit de samedi à dimanche, de 21h20 à 5h10, entre Epône-Mézières et Mantes-la-Jolie pour des travaux de maintenance. Un service de bus de remplacement est mis en place.

- Transilien K : trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne pendant tout le weekend pour des travaux. Un service de bus de remplacement est mis en place.

- Transilien L : prévoir un train sur deux en circulation entre Paris-Saint-Lazare et Nanterre-Université pendant tout le weekend.

- Transilien R : trafic interrompu dans la nuit de samedi à dimanche, de 21h30 à 6h30, entre Lieusaint et Montargis/Montereau pour des travaux de maintenance. Trafic également interrompu dimanche à partir de 22h entre Paris Lyon et Montereau. Un service de bus de remplacement est mis en place.

Sur la route

- Fermeture de la bretelle de sortie l’A14 vers Courbevoie, et la N192 la nuit entre 21h et 5h30 pour des travaux d’aménagement de la chaussée.

- Réduction du nombre de voies sur la N3 entre Villeparisis et Claye-Souilly, dans les deux sens, entre 10h et 16h samedi et dimanche.

- Fermeture de la N3 vers Paris, entre Meaux et Claye-Souilly, entre 20h30 et 5h30.

- Fermeture de la N7 vers Paris Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste (tunnel d’Orly), et dans l’autre sens, entre 23h et 5h30.

- Fermeture de la voie sur berge George Pompidou du souterrain des Tuileries jusqu’à la voie Mazas, dans les deux sens, samedi et dimanche de 8h à 18h.