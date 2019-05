Circulation du week-end en Ile-de-France : attention à la fermeture du RER B

Paris Ile-de-France

Si vous devez vous déplacer ce week-end, voici les principales difficultés à ne pas oublier.

Les transports en commun

RER B

D'importants travaux de modernisation auront lieu sur le RER B Nord. Il faut couper la circulation entre les gares d’Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye samedi et dimanche. Ces travaux impacteront également la circulation de la ligne K entre Paris Gare du Nord et Crépy-en-Valois. Aucun train ne circulera sur la ligne durant le week-end.

Un service de bus est mis en place sur le RER B branche Mitry et sur la ligne K.

Sur la ligne K un bus partira de Paris-Gare du Nord qui sera direct jusqu’à Campans puis un Omnibus jusqu’à Crépy-en-Valois.

RER C

Samedi et dimanche

A cause des travaux du Grand Paris Les Ardoines, le trafic est interrompu entre Musée d'Orsay et Massy Palaiseau via Pont de Rungis. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Paris Austerlitz et Choisy le Roi, avec desserte des gares intermédiaires. Renforcement des lignes régulières entre Choisy le Roi et Massy Palaiseau.

Ligne K du Transilien

A cause de travaux de maintenance, il n'y a aucun train aucun train entre Paris et Crépy en Valois. Un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte des gares intermédiaires.

Ligne 1 du métro

A cause de travaux de maintenance, jusqu'au dimanche 12 mai, le trafic est interrompu entre Nation et Château de Vincennes.

Ligne 5 du métro

La station Bréguet-Sabin est fermée jusqu’au dimanche 30 juin inclus.

Ligne 11 du métro

Les quais de la station Châtelet sont fermés jusqu’au 16 décembre inclus.

Les manifestations

Samedi

Plusieurs manifestations de Gilets jaunes sont confirmées.

A Jussieu : à 11h30 place Jussieu, départ vers 13h, c'est une action contre la loi Blanquer et pour soutenir les enseignants. Le cortège se rendra par Censier et Tolbiac jusqu'à Diderot.

A République : le rassemblement est prévu à 14h

Dimanche

A l'occasion du Concert « METALLICA », organisé au Stade de France à 21h00, il y aura des restrictions de circulation et de stationnement.

Les mesures de sécurité :

La sortie N°2 de l’autoroute A1 sens Paris-province sera fermée de 22h45 à 01h00.

La sortie N°9 de l’autoroute A86 en extérieur en direction de Nanterre sera fermée de 23h00 à 01h00.

La voie de droite de l’autoroute A86 en extérieur en direction de Nanterre, en retrait de l’accès N°9, depuis l’avenue du Stade De France sera neutralisée de 22h30 à 01h00.

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle d’accès N°9 de 09h00 à 01h00.

Fin de l'alerte prévue le lundi 13 à 01:05.