Circulation du week-end en Ile-de-France : samedi noir pour le chassé-croisé des vacanciers

France Bleu Mobilités se mobilise pour vous aider à circuler tout au long de cette fin de semaine. Voici les principales difficultés que vous risquez de rencontrer si vous vous déplacez en Ile-de-France d'ici dimanche.

En ce début de mois d'août 2019 à Paris et en Ile-de-France, les vacanciers vont être nombreux sur la route et dans les transports en commun dès vendredi soir qui est une journée orange.

Ce week-end il y a ceux qui rentrent mais surtout ceux qui partent. Bison futé prévoit un samedi noir pour ce grand chassé-croisé de l'été en particulier dans le sens Paris province. Il est conseillé de quitter l'Ile-de-France avant 09h00 du matin ou après 13h00.

Pour dimanche classé orange dans le sens des départ il est conseillé de quitter l'Ile-de-France avant 10h00.

Attention aussi si vous devez prendre les transports en commun. Les gares de Lyon et de Montparnasse seront saturées. Les travaux qui bloquent certaines lignes ne vont pas faciliter la tâche de ceux qui doivent se déplacer en Transilien ou en métro.

Sur la route

Samedi noir dans le sens Paris province. Ce sera la journée la plus difficile. Pour éviter un maximum de bouchons, partez très tôt le matin si vous le pouvez.

Manifestations

Samedi à partir de midi à Paris place de Clichy, des Gilets jaunes organisent un rassemblement à la mémoire de Steve disparu le 21 juin à Nantes et dont le corps a été retrouvé dans la Loire lundi dernier.

Toujours samedi mais place de la République à partir de 15h00 un rassemblement est organisé par le collectif "Sans étiquette" pour rendre aussi un hommage à Steve.

Dans les transports en commun

RER A

Ce week-end et tous les week-ends jusqu’au 1er septembre inclus, le RER A sera fermé 24h/24 entre Auber et Vincennes en raison des travaux de renouvellement des voies et du ballast. Ces deux gares feront office de terminus provisoires et les correspondances y seront assurées.

RER C

La gare de Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 24 août et aucun train ne circule jusqu’au 24 août entre Paris Austerlitz et Avenue Henri Martin et entre Paris Austerlitz et Javel, dans les deux sens.

RER E

Les gares d'Haussmann Saint-Lazare et Magenta sont fermées jusqu’au 25 août 2019. Pendant toute cette période, tous les trains partent et arrivent à Paris Est.

Ligne J

Aucun train ne circule entre Gisors et Pontoise dans les deux sens de circulation jusqu’au dimanche 18 août.

Ligne L

Dans le cadre de travaux de mise en accessibilité des gares Viroflay Rive Droite et Sèvres Ville-d’Avray, le trafic sera interrompu les 3 et 4 août sur la ligne L entre Versailles Rive Droite et Saint-Cloud. Bus de substitution mis en place, ou prendre le RER C notamment à Viroflay Rive Gauche.

Ligne P

Aucun train entre Nangins et Provins dans les deux sens jusqu’au 14 août. Bus de remplacements.

Ligne U

Le trafic sera totalement interrompu les week-ends du 3 et 4 août et du 17 et 18 août, du début à la fin du service, entre La Défense (Hauts-de-Seine) et La Verrière (Yvelines), soit sur l'ensemble de la ligne.

Ligne 6

Le métro est fermé entre Trocadéro et Montparnasse, jusqu'au 1er septembre inclus. Un bus dessert les stations. TRAM T4 trafic interrompu sur toute la ligne jusqu’en septembre.

Tram T1

Trafic interrompu entre Hôpital Delafontaine et La Courneuve Hôtel de Ville jusqu’au 4 août.

Tram T2

Trafic interrompu entre Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles jusqu’au 22 août.

Tram T3A

Trafic interrompu entre Porte d’Italie et Porte d’Ivry jusqu’au 23 août.