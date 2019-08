Circulation du week-end en Ile-de-France : vendredi rouge, samedi et dimanche orange sur les routes

Dernier week-end de gros retours de vacances. En Ile-de-France, ce vendredi est classé rouge tandis que le samedi et dimanche sont orange. Dans les transports en commun, encore un peu de patience. les travaux devraient être finis pour permettre une reprise à la normale lundi.

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France durant ce week-end du 31 août et 1er septembre 2019. Le Pôle Mobilités de France Bleu vous aide à vous déplacer dans notre région. Il vous donne les points noirs à éviter pour ne pas vous retrouver dans la galère.

Les transports en commun

Les Transiliens

Dernier weekend de travaux sur le RER A. Pour le renouvellement des voies et du ballast (RVB), le trafic est interrompu entre Auber et Vincennes jusqu'au dimanche 1er septembre inclus.

Sur le RER B, le trafic est interrompu entre Aulnay-Sous-Bois et aéroport CDG-2 TGV du lundi 26 août au vendredi 11 octobre à partir de 23h00. Un bus de remplacement est mis en place.

Sur la RER C, en raison de travaux de maintenance, le trafic est interrompu entre Invalides et Musée d'Orsay, tous les week-ends et jours fériés jusqu'au dimanche 29 décembre inclus, toute la journée.

Dans le métro

La ligne 4 du métro, en raison de travaux, du dimanche 11 août au dimanche 8 décembre inclus (sauf le 3 novembre), tous les dimanches matin, est interrompu jusqu'à 10h00.

Fin de la galère dimanche soir sur la ligne 6 du métro, en raison de travaux de rénovation des viaducs de la ligne, le trafic est interrompu, du lundi 1er juillet au dimanche 1er septembre inclus, entre les stations Montparnasse-Bienvenüe et Trocadéro. Des bus sont mis en place.

Sur la ligne 11 du métro, en raison des travaux de prolongement de la ligne, les quais de la station Châtelet sont fermés jusqu'au lundi 16 décembre inclus.

Le Tram

Sur le T4, en raison de travaux de préparation de la nouvelle branche Clichy-Montfermeil, le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne jusqu'au dimanche 15 septembre inclus. Bus de remplacement.

Sur la route

Rouge ce vendredi

Bison Fûté prévoir un vendredi rouge dans le sens des retours en Ile-de-France ce vendredi.

Couleur orange pour le samedi

Dans le sens des départs, pour l’Île-de-France, la physionomie de la circulation, s’approchera plus de celle des samedis du mois de juin. Des difficultés de circulation ponctuelles pourraient apparaître entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi, avec une pointe des difficultés de circulation vers la fin de matinée. Il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 09h00.

Les retours seront encore importants notamment sur l’autoroute A10. Sans atteindre des sommets la circulation sera également dense sur l’A6. Des difficultés de circulation pourraient être enregistrées tout le long de l’après-midi sur les axes rejoignant le Nord-Est de Paris.

Les difficultés de circulation seront plus nombreuses que la semaine précédente. Il est conseillé de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14h00.

Dimanche classé orange

Ce dimanche est classé orange pour l’Île-de-France dans le sens des retours. Les débits attendus aux différentes barrières de péages seront encore importants, notamment sur les l’autoroute A10 et A6.

Des difficultés de circulation ponctuelles pourraient être enregistrées selon les secteurs tout au long de l’après-midi. Les temps de passages aux barrières de péages devraient être relativement importants.

Les difficultés de circulation seront plus nombreuses que la semaine précédente. Il est conseillé de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14h00.

Manifestations

Les Gilets jaunes ont appelé à un rassemblement à 11h00 dans le 20 e arrondissement de Paris direction la place Saint-Pierre dans le 18e place Gambetta via le boulevard de la Chapelle.

Samedi 31 août 2019 à 11h00 une manifestation pour le relogement de personnes expulsées de leurs habitations est prévu devant la mairie, à Saint Ouen.

Samedi un rassemblement contre la politique de l’Etat d’Israel aura lieu place Edmond Michet, à 15h00.

Dimanche 1er septembre 2019 à 19h00 un rassemblement des livreurs de Deliveroo est prévu place de la République.