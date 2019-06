Circulation du weekend à Paris et en Ile-de-France : attention au salon de l'aéronautique au Bourget

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France durant ce week-end du 22 et 23 juin 2019. Le Pôle Mobilités de France Bleu Paris vous donne les principaux points noirs à éviter.

Paris, Île-de-France, France

Pas toujours simple de circuler à Paris et en Ile-de-France le week-end. Pour vous aider le Pôle Mobilités de France Bleu Paris a répertorié les principales difficultés qui risquent de vous poser un problème samedi ou dimanche.

Les manifestations

La Fête de la Musique

A l'occasion de cette Fête ce vendredi 21 juin, Île-de-France Mobilités propose un forfait spécial à 3,50 euros (non vendu à bord des bus). Il permet un nombre illimité de voyages sur l’ensemble des réseaux d’Île-de-France (sauf Orlyval), à partir de 17H00 ce vendredi jusqu’à samedi 07H00. Les forfaits et titres de transport habituels restent valables dans les mêmes conditions que les autres jours.

Les cartes des lignes de Bus, lignes de Trains et RER et lignes de métros ouverts sont téléchargeables .

Six lignes de métro (1, 2, 4, 6, 9 et 14) rouleront toute la nuit mais toutes les entrées de stations ne seront pas forcements accessibles. À la fin du service habituel, les lignes A, B, C, D, H, J, L, N, P et R entre Melun et Montereau fonctionneront la nuit. Les trains et RER circuleront uniquement dans le sens Paris-Banlieue, à l’exception des lignes A et B, qui rouleront dans les deux sens. Toutes les gares seront desservies. Le réseau de bus Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté cette nuit-là en fonction des contraintes de circulation.

Le festival Solidays

Ce festival de musique se termine dimanche 23 juin 2019; Il a lieu sur l’hippodrome de Paris Longchamp.

Salon de l'aéronautique au Bourget

La 54ème édition du Salon international de l’Aéronautique et de l'Espace se tient jusqu’au dimanche 23 juin inclus, de 08h30 à 18h00, à l'aérodrome du Bourget. Évitez si vous le pouvez, les axes proches du Bourget, notamment l'A1, l'A3,l'A86 et l'A104 dans leur portion Nord, mais aussi l'ex RN2, la RD317 et la RD170

Journée olympique : elle dure tout le week-end

La place de la Concorde se transforme en un immense terrain de jeu ce dimanche 23 juin avec plus de 75 000m² entièrement dédiés à des initiations pour petits et grands, des démonstrations aux côtés d’athlètes de renom comme Tony Parker (basketball), Renaud Lavillenie (athlétisme) ou Yannick Agnel (natation). Il y aura aussi une course : premier départ 10h00 de la place de la Concorde, dernier départ à 11h40.

Gilets jaunes

il devrait y avoir une manifestation ou un rassemblement samedi à Paris. Le préfet de Police a pris un arrêté pour interdire les défilés dan sle secteur des Champs-Élysées, de l' Assemblée Nationale et de Notre-Damse. Regardez le twitter de la préfecture de police de Paris

Transports en commun

RER B

Vers l'aéroport CDG 2 et vers Paris, le samedi 22 et dimanche 23 juin, le trafic est interrompu entre Aulnay sous Bois et Aéroport CDG 1 avec desserte des gares intermédiaires. Prendre la navette CDGVAL entre Aéroport Charles de Gaulle 1 et Aéroport Charles de Gaulle 2.

RER C

La station Pont de l’Alma est fermée jusqu’au 25 août 2019 inclus.

RER D

Le samedi de 05h30 à 21h00 et le dimanche de 11h00 à 21h10 : moins de trains entre Paris Lyon et Melun. Le samedi de 06h00 à 21h30 et de 10h30 à 21h00 le dimanche : moins de trains en circulation entre Paris Lyon et Goussainville.

TRANSILIEN H

Vers Creil et vers Pontoise. Les horaires sont modifiés entre Creil et Persan Beaumont, dans les deux sens jusqu'à 19h45. Aucun train entre Creil et Persan Beaumont à partir de 19h45, dans les deux sens. Un service de bus de remplacement est mis en place, dans les deux sens, entre Creil et Persan Beaumont, avec desserte des gares intermédiaires.

TRANSILIEN K

Les horaires des trains sont modifiés sur l’ensemble de la ligne depuis le 11 juin jusqu’à décembre.

TRANSILIEN P

Du samedi 22 juin au dimanche 07 juillet. De Paris Est vers Château Thierry : les horaires sont avancés d'une minute au départ de Paris Est. MÉTRO 4 De 23h30 aux derniers métros, du lundi 17 juin au jeudi 25 juillet. Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne.

MÉTRO 4

Du jeudi 2 mai au dimanche 30 juin inclus, la station Bréguet-Sabin est fermée.

MÉTRO 11

Du 18 mars au 16 décembre 2019 inclus, les quais de la station Châtelet sont fermés.