Circulation du weekend en Ile-de-France : attention aux manifestations des Gilets jaunes, des enseignants et des motards

Comment allez-vous circuler à Paris et en Ile-de-France ce weekend du 30 et 31 mars 2019 ? Le Pôle Mobilité de France Bleu Paris vous informe sur les principales difficultés prévues sur la route et dans les transports en commun de notre région.

Paris, Île-de-France, France

Quels sont les points noirs à éviter si vous devez vous déplacer ce weekend à Paris ou en Ile-de-France ? Le Pôle Mobilité a relevé les principales difficultés prévues sur la route et dans les transports en commun.

Les manifestations

Les Gilets jaunes ne désarment pas. Ils ont décidé de se mobiliser une nouvelle fois samedi. Une manifestation est annoncée entre Châtelet et Trocadéro.

Comme samedi dernier les manifestations sont interdites dans le secteur des Champs-Elysées.

Les enseignants descendent dans la rue samedi. Une manifestation unitaire est prévue à 14h00 à la place du Panthéon direction Denfert-Rochereau.

Les motards en colère manifestent samedi contre la Zone à Faible Emission autrement dit le périmètre intérieur de l'A86 qui doit être interdit aux véhicules polluants. Ils se rassemblent samedi à 14h00 au Château de Vincennes puis rejoignent le centre de Paris en cortège.

Les transports en commun

RER B

Tout le week-end, d’importants travaux entraînent l’interruption totale des circulations entre les gares de La Plaine Stade-de-France et l’Aéroport CDG/Mitry-Claye. Des bus de remplacement sont en place au départ des 14 gares fermées.

RER C

Pas de train ce week-end entre Musée d'Orsay et Massy Palaiseau via Pont de Rungis aéroport d’Orly. Aucun train non plus entre Juvisy et Versailles Chantiers. Un service de bus est mis en place dans les deux sens de circulation.

Dimanche, à partir de 22 heures, aucun train ne circule entre Brétigny et Dourdan. A partir de 23 heures, il n’y aura pas de train non plus entre Gare d’Austerlitz et Dourdan.

RER D

Samedi jusqu’à 12h30, il n'y aura aucun train entre Villeneuve St-Georges et Corbeil Essonne.

Ligne J

Le trafic est interrompu tout le week-end entre Paris St-Lazare et Mantes-la-Jolie via Poissy.

Ligne K

Le trafic est interrompu tout le week-end entre Gare du Nord et Compans.

Ligne N

A partir de 22h50, le trafic est interrompu entre Paris Montparnasse, Plaisir Grignon et Dreux.

Métro

Ligne 4 : les premières rames rouleront à partir de 10h00.