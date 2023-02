Circulation en Auvergne-Rhône-Alpes : la journée de samedi classée rouge dans le sens des départs

C'est le début des vacances d'hiver ce samedi 4 février. Les élèves de la zone A (les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) vont pouvoir partir en vacances à partir de ce samedi et jusqu'au dimanche 19 février 2023. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça risque de coincer fortement sur les routes des stations de ski, notamment en raison des vacances pour les académies de Lyon et Grenoble. Les principales difficultés seront localisées dans les massifs alpins, selon Bison Futé.

Du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes samedi

Ce samedi 4 février, dans le sens des départs, la circulation sera très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les principales difficultés sont attendues entre 10h et 16h sur les axes menant aux stations de ski des Alpes et autour des agglomérations lyonnaise et grenobloise, prévient Bison Futé. En revanche, dimanche 5 février, Bison Futé voit du vert dans les deux sens.