Circulation en cas de pollution : les conditions se durcissent dans l'Eurométropole de Strasbourg

A partir du premier octobre, les conditions de circulation vont se durcir dans l'Eurométropole. En cas de pic de pollution et de mise en place de circulation différenciée, seuls les véhicules équipés de vignettes Crit'air 1 et 2 seront autorisés. Les vignettes Crit'air 3 seront interdites.

Strasbourg, France

L'annonce avait été faite dès novembre 2017, lors de la mise en place de la circulation différenciée dans l'Eurométropole de Strasbourg. Désormais l’échéance est là : à partir du 1er octobre, seuls les véhicules équipés de vignettes Crit'air 1 et 2 seront autorisés à circuler lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution.

30% du parc automobile interdit

"Les véhicules équipés de vignette Crit’air 3 ne pourront donc désormais plus circuler en cas de circulation différenciée" indique la préfecture du Bas-Rhin. Plus précisément, seuls les véhicules électriques, hydrogènes et les véhicules thermiques de classe 1 et 2 seront autorisés à rouler.

30% du parc automobile sera donc désormais interdit lors des épisodes de pollution atmosphériques prolongés. Les automobilistes risquent une amende de 68 euros. La circulation différenciée a été activée dans l'Eurométropole à trois reprises depuis sa mise en place.