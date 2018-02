Pour ce week-end de départ en vacances, les déplacements risquent d'être difficiles en Ile-de-France. Ce samedi est classé orange et les VTC manifestent à Roissy et Paris. Tout le week-end, des travaux bloquent certains RER.

Paris, Île-de-France, France

Se déplacer en Ile-de-France, ce week-end du 17 et 18 février 2018, risque d'être un peu compliqué.

Le détail des perturbations

Sur la route

Ce samedi est classé orange en région parisienne dans le sens des départs. Evitez de circuler sur l'A6 entre Paris et Lyon, de 8h à 11h.

Des difficultés sont attendues sur l'A6, au péage de Fleury, entre 4h et 16h, et sur l'A10 au péage de Saint-Arnoult, entre 10h et 12h. Si vous allez vers Paris, ce samedi est classé vert au niveau national.

La grève illimitée des VTC commence samedi avec un barrage filtrant à Roissy-Charles-de-Gaulle dès 7h du matin. Les chauffeurs devraient ensuite prendre la route pour une opération escargot pour rejoindre le ministère des Transports dans l'après-midi.

Sur l'A4, il y a des travaux d’aménagement du Pont de Nogent depuis le 11 septembre 2017, pour une durée d’un an. Une voie est neutralisée vers la province. La bande d’arrêt d’urgence est aussi neutralisée dans les deux sens de circulation. La vitesse est limitée à 70 km/h dans ce secteur.

Transports SNCF

Attention, surtout si vous allez à l'aéroport de Roissy, le RER B est fermé entre Aulnay-sous-Bois et Roissy-Charles-de-Gaulle tout le week-end pour cause de travaux de renouvellement des voies. Des navettes sont mises en place entre Mitry-Claye et Roissy-Charles-de-Gaulle.

La station Saint-Michel Notre Dame sur le RERC n'est pas desservie jusqu'à la fin du mois de février 2018 au minimum. Des travaux sont en cours sur la voûte de la gare suite à d’importantes infiltrations d’eau.

Toujours sur le RER C, la station du pont de l’Alma est fermée depuis le 17 octobre 2017 et le restera jusqu’au 2 janvier 2019, pour cause de travaux.

Sur la ligne R, les horaires des trains sont avancés de 1 à 3 minutes de Montargis vers Melun et de Montereau via Moret vers Melun à cause de travaux.

Transports RATP

Sur la ligne 4 du métro attention, il n'y a pas d'arrêt à Châtelet jusqu’au 7 mars 2018. Des travaux sont en cours.