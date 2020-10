Circulation en Ile-de-France : vendredi classé orange pour le deuxième week-end des vacances

Pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint, les départs pourront provoquer des embouteillages en Ile-de-France dès la mi-journée vendredi. Bison Futé conseille donc aux vacanciers de quitter ou traverser la région avant 12h00.

En Ile-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Des difficultés pourraient aussi apparaître en fin de matinée sur le boulevard périphérique et les autoroutes A86 et A6B. Elles seront renforcées en milieu d’après-midi avec les retours du travail. La circulation restera très dense jusque tard dans la soirée.

Samedi classé vert mais quelques bouchons possibles

Moins de monde est attendu sur la route samedi. La journée est classée verte dans le sens des départs. Mais des ralentissements sont possibles à plusieurs endroits :

sur l’autoroute A10 à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, de 8h à 15h,

sur l’autoroute A11 entre Angers et Nantes, de 10h à 18h,

sur l’autoroute A13 entre Rouen et Caen de 11h à 16h.

Dans le sens des retours, aucun souci. Bison Futé voit vert pour les trois journées de ce week-end.