Circulation en Ile-de-France : vendredi rouge et samedi orange dans le sens des départs

Paris, Île-de-France, France

Ce week-end du 25 au 27 octobre 2019 marque le milieu des vacances scolaires de la Toussaint. Attention si vous devez prendre la route durant ces trois prochains jours. La circulation va être très difficile vendredi et samedi, un peu plus calme dimanche indique la Direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF) sur son site Sytadin.

Vendredi rouge dans le sens des départs

Ce vendredi, les difficultés de circulation commenceront dès la fin de la matinée et elles devraient durer jusqu'à tard dans la soirée.

Le trafic de ce vendredi rouge sera dense en direction des différentes barrières de péage, notamment sur les autoroutes A10 et A6. Cela sera plus compliqué qu'un vendredi habituel sur le Périphérique et les autoroutes A86 et A6B. En milieu d'après-midi, les automobilistes qui rentrent du travail s'ajouteront à ceux qui partent en week-end ou en vacances.

Si vous voulez éviter le gros des bouchons quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h00.

Samedi orange dans le sens des départs

Samedi la situation sera plus calme mais la journée est tout de même classée orange toujours dans le sens des départs en Ile-de-France. La circulation sera plus dense que d'habitude à partir du milieu de la matinée, en direction des différentes barrières de péages, notamment sur l’autoroute A10.

Evitez de quitter ou de traverser l’Île-de-France entre 08h00 et 16h00.

Dimanche vert dans le sens des retours

Malgré la couleur verte attribuée à ce dimanche, attention si vous devez prendre l'A6 ou l'A10. Il pourrait y avoir beaucoup de monde sur ces autoroutes entre la fin de l’après-midi et le début de soirée surtout aux barrières de péage.

Sur l’autoroute A13, cela risque de coincer dès le milieu de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

Par précaution, essayez de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France dimanche avant 14h00.