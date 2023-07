Week-end du 14-Juillet : environ 660 km de bouchons en France à la mi-journée

Ralentissements et bouchons sur les routes de France ce samedi matin. Bison Futé recense environ 660 km de bouchons à 12 heures dans toute la France à la mi-journée ce samedi, un niveau "inhabituel". L'organisme avait classé rouge la journée de samedi dans tout le pays dans le sens des départs en raison du week-end du 14-Juillet et des départs en vacances.

Dans le détail, 186 km de bouchons étaient recensés ce samedi sur l'Arc méditerranéen et 215 km dans le Grand Ouest et le Nord. Les difficultés se concentrent à la mi-journée sur l'A71 en direction de Montpellier et sur l'A6 en direction du sud, entre Beaune et Lyon. Sur l'A9, entre Narbonne et Béziers, la circulation est interrompue après un accident impliquant une moto.

Samedi 8 juillet, 951 km de bouchons avaient été relevés à la même heure, soit environ un tiers de plus.