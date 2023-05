Circulation et stationnement modifiés à Versailles à cause du salon "Choose France"

Stationnement et circulation restreints aux abords du château de Versailles pour le salon "Choose France"

La circulation risque d'être difficile ce lundi à Versailles. Cent-cinquante entreprises vont être accueillies au château dans le cadre du salon "Choose France". Le stationnement sera interdit dès ce dimanche à 8h jusqu'à lundi à 24h.

Les rues de l’Indépendance Américaine, Pierre de Nolhac, Saint Julien, des Recollets, de la Chancellerie, la Place Gambetta, la rue Robert de Cotte, ainsi qu'une partie des avenues des Etats Unis, de Sceaux, de Paris, et de Saint-Cloud, seront interdites au stationnement.

Circulation restreinte et interdite sur plusieurs axes

Ce lundi, entre 0h et 24h, la circulation des véhicules sera interdite dans un périmètre délimité par les rues de l’Indépendance Américaine, Orangerie, Général Leclerc, avenue du Général De Gaulle, avenue de l’Europe, Carnot, et rue des Réservoirs. Seuls les riverains munis d'un justificatif de domicile et les professionnels pourront y circuler.

La circulation sera totalement interdite, toujours ce lundi entre 0h et 24h, sur une partie des avenues des Etats Unis, de Saint Cloud, de Paris, de Sceaux, et sur une partie de la rue Royale. Seuls les participants à l'évènement pourront emprunter ces voies.