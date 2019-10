Circulation ferroviaire compliquée entre la Touraine et Paris durant ce week-end de vacances de la Toussaint

Grève sur les lignes TGV-atlantique et Ouigo au départ de Paris-Montparnasse et gros chantier entre Tours et Paris-Austerlitz : relier en train la Touraine à la capitale ne sera pas évident, en ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint.