Circulation interrompue sur RER E et Transilien P

Difficultés de circulation ce matin sur les lignes du RER E et du Transilien P. A la suite de mauvaises conditions météo, des intempéries ont provoqué des retards sur les travaux actuellement réalisées sur ces voies.

La session de chantier n'étant pour l'instant pas clôturée, il est donc impossible pour le trafic de reprendre dans l'état actuel. Sur le Transilien P, le trafic est interrompu ce matin entre la Gare de l'Est à Paris et Gretz. Pour ce qui est du RER E, les trains ne circulent plus pour l'instant entre Villiers sur Marne et Emerainville.

Une reprise du trafic est estimée pour ces 2 lignes aux alentours de 12h aujourd'hui.