C'est surtout du vert qui est annoncé vendredi par Bison Futé pour le week-end de Pâques sur les routes de France.

Dans le sens des départs, le samedi est classé vert au niveau national et orange en régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, prévient Bison Futé. En Île-de-France, des bouchons sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, entre 8h et 16h, avec un trafic plus important entre 10h et 11h, et sur l’A6 au niveau du péage de Fleury entre 9h et 16h. Au cours de cette journée, les départs vont se poursuivre, notamment en provenance des frontières du nord à l’occasion du début des vacances scolaires en Belgique, Luxembourg et Grande-Bretagne.

Les retours difficiles lundi

Dimanche 1er avril est classé vert au niveau national dans les deux sens. Lundi 2 avril, dans le sens des retours, est classé orange au niveau national. En Île-de-France, des bouchons sont attendus sur l’A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines. En région parisienne, des difficultés sur l’A4 et sur l’A1 sont à prévoir en direction de Paris.

Les perturbations seront nombreuses en direction des grandes métropoles. Les difficultés sont attendues depuis la Bretagne et la Normandie, dans le sud-est du pays sur l’A61 entre Narbonne et Carcassonne et à l’arrivée sur Toulouse, sur l’A9 entre Nîmes et Narbonne, sur l’A8 au niveau d’Aix-en-Provence, sur l’A7 entre Orange et Montélimar et entre Montélimar et Lyon. En région Auvergne-Rhône-Alpes, sur l’A43 entre Chambéry et Lyon.