Circulation modifiée à Pau en prévision du Grand Prix

A un mois du Grand Prix de Pau, de nombreuses interventions sont prévues pour mettre en place les installations comme des tribunes, des glissières de sécurité ou des grillages. Des portions de routes seront donc fermées entre le 8 avril et le 23 mai. Le Grand Prix aura lieu le 12, 13 et 14 mai.

Plusieurs modifications sur l'avenue Gaston Lacoste

Les 8 et 15 avril, l’avenue Gaston Lacoste sera fermée à la circulation entre l’avenue de Barèges, l’avenue Léon Say et l’avenue de Bizanos entre 8 heures et 15 heures. A cet endroit, des glissières de sécurité seront installées des deux côtés de la voie. Des grillages de la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) seront aussi posées à cet endroit

Le 19 avril, une passerelle et des glissières vont être mise en place au niveau du pont Lalanne. La route sera fermée entre 14h et 17h. Pour compenser, un couloir pour les piétons et les cyclistes va être crée de manière temporaire. De plus, pour que le Fébus continue de circuler, le sens Léon Say-Barèges vers la gare sera ouvert à la circulation des véhicules légers et poids lourds. L'itinéraire du bus T9 sera aussi modifié.

Les tribunes Palmeraie et Foch en montage

Les 2 et 4 mai les tribunes de la Palmeraie, vers la gare et celle de la rue Foch près du parc Beaumont, vont être installées. Les routes seront coupées. Pour la tribune Palmeraie, l’avenue Napoléon Bonaparte sera fermée entre l’avenue d’Ossau et l’avenue Gaston Lacoste. Le montage de la tribune Foch entraînera la fermeture de l’allée Alfred de Musset de la rue Carrérot à l’avenue Edouard VII.

En plus, la rue rue Piche sera fermée à la circulation du 15 avril au 26 mai, et l’allée Gérard de Nerval sera fermée du 17 avril au 23 mai. L’allée Alfred de Musset sera mise à double sens entre l’Allée Gérard de Nerval et l’Allée Emile Bournac.