Circulation modifiée dès ce lundi dans le quartier du Pont neuf à Poitiers : la ville teste une voie douce

La ville de Poitiers lance une expérimentation de voie douce dans le quartier du Pont neuf. A partir de ce lundi et jusqu'au 3 octobre, les voitures ne pourront plus descendre la rue du Faubourg du Pont Neuf. Des déviations sont en place. L'objectif est de sécuriser la circulation des vélos.

Changement total de circulation dans le quartier du Pont-neuf à Poitiers ! La ville écologiste expérimente à partir de ce lundi 13 septembre un scenario de voie douce : un axe où les vélos qui montent du centre-ville vers les facs ou le CHU n'auront plus à subir la pression des voitures impatientes ! Tout cela nécessite quelques aménagements : pendant trois semaines, du 13 septembre au 3 octobre 2021, les voitures ne pourront plus descendre le faubourg du Pont neuf, entre le rond-point de Gençay ( le rond-point de Picard surgelés) et le parking Pasteur. Cette voie qui descend sera réservée aux bus, véhicules de secours ou de livraison locale. La voie montante, en revanche, sera partagée entre voitures, bus et vélos. L'intérêt, c'est qu'avec la voie descendante dégagée, les voitures montantes qui se retrouveront coincées derrière un vélo pourront empiéter sur la voie de gauche pour dépasser.

Projet de voie douce rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers : le scenario 1 prévoit un sens unique dans le sens montant - Capture écran

Voilà pour la première phase de test. Dans le deuxième scenario, c'est l'inverse qui sera expérimenté. Ainsi, du 4 au 24 octobre 2021, les voitures ne pourront plus monter la rue du Faubourg du Pont neuf. Même fonctionnement. Avec des déviations là-aussi par des quartiers annexes.

Projet de voie douce rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers : le scenario 2 prévoit un sens unique dans le sens descendant - Capture écran

Un enjeu de sécurité pour les vélos

Cette voie est depuis longtemps un axe naturel pour les vélos, mais il y a un enjeu de sécurité quand les automobilistes s'agacent derrière des vélos sans pouvoir les doubler.

"On ne va pas attendre qu'il y ait un accident pour agir", insiste Amir Misrith adjoint en charge du dossier à la mairie de Poitiers.

Pendant toute la durée de l'expérimentation, la ville va récupérer des données quantitatives : nombre de vélos (25 points de comptage au sol), de voitures (compteurs trafic), mesures du bruit, de la pollution, etc. Il y aura également un recueil de données qualitatives : questions auprès d'un panel représentatif, enquêtes auprès des commerçants, riverains et autres cyclistes pour savoir s'ils se sentent plus en sécurité ou pas. Tous les usagers, quels qu'ils soient, pourront également donner un avis ou poser des questions en remplissant le formulaire en ligne sur le site de la ville de Poitiers. Toutes ces données seront ensuite analysées. La synthèse sera restituée aux habitants lors d'une réunion publique qui se tiendra avant la fin de l'année. La mairie précise que les deux phases de tests ne coûtent rien. Pas de travaux engagés : juste des panneaux d'information, des sens interdits et des déviations. L'ancienne équipe municipale de son côté avait créé une piste cyclable le long de la Voie Malraux. Mesure qui avait coûté 230.000 euros.