Circulation modifiée en centre-ville pendant toute la durée du "festival de Nîmes" les soirs de concerts

Attention, la circulation va légèrement être modiée à Nîmes, dans le centre-ville, ces prochaines semaines. Pendant toute la durée du Festival de Nîmes, du 23 juin au 22 juillet, la Ville ferme la circulation des axes proches des Arènes, chaque soir de concert, afin de créer un périmètre hermétique et d’assurer la sécurité de tous. L’an dernier, plus de 160 000 spectateurs s’étaient rendus dans les Arènes de Nîmes. Cette année, le record pourrait être battu avec plusieurs concerts complets, et déjà 150 000 billets vendus.

Dans ces conditions, comme chaque année, la Ville modifie la circulation en centre-ville, chaque soir de concert pour garantir un périmètre de sécurité.

Ainsi, le boulevard Victor Hugo (après l’angle de la rue Emile Jamais), le parvis des Arènes, la rue de la République (jusqu’à la rue Cart), et le boulevard de la libération (jusqu’à la rue de la Couronne) seront coupés aux dates suivantes :

-Les 23, 24, 25, 27, 29 et 30 juin de 18h à 01h ;

-Les 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21 et 22 juillet, de 18h à 01h ;

-Le jeudi 13 juillet, de 18h à 02h.