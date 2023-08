Circulation parfois difficile sur les routes de Corse

Se déplacer en Corse n’est pas toujours une évidence. Le réseau routier, souvent étroit, notamment dans l’intérieur de l’île, est synonyme de bien des difficultés. Une situation qu’ont pu vérifier en début de semaine les usagers de la Scala di a Santa Regina, route d’accès au Niolu. Un axe routier très serré où il ne faut pas s’engager avec n’importe quel véhicule sous peine de se retrouver bloqué. Ce que ne savait visiblement pas ce chauffeur de bus « étranger » qui a paralysé la circulation pendant une bonne heure. « A force de manœuvres diverses, faisant reculer plusieurs véhicules, nous sommes parvenus à dégager le car et à rétablir la circulation » indique Jean – Félix Maestracci, le maire de Corscia.

Mais le premier magistrat de cette commune du Niolu n’en reste pas là et considère que des mesures s’imposent pour éviter de revivre pareilles mésaventures. « Il faut peut-être une réglementation, peut-être bloquer les cars à une certaine heure de la journée ? Il faudrait prévoir des voies de croisement, et, à court terme, instaurer une circulation alternée dans les endroits les plus étroits. Pourquoi ne pas installer des feux rouges pour permettre la fluidité du trafic, pour plus de sécurité également » précise Jean-Félix Maestracci qui n’ose imaginer les conséquences d’un tel blocage pour les services de secours.

