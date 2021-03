Circulation perturbée à cause de la chute de blocs rocheux à Mouzens en Dordogne

Une nouvelle fois des blocs rocheux se sont détachés d'une falaise en Dordogne. Cette fois c'est la falaise de Mouzens en Périgord Noir, qui s'est effritée. Les pierres sont tombées sur la chaussée de la RD 703E1. Dans un communiqué ce jeudi, le Conseil départemental explique que ses services ont mis en place "des mesures de protection pour sécuriser l'itinéraire."

Circulation alternée sur la route qui longe la falaise

Le trafic est également perturbée, sur cette portion "la circulation est réduite au droit du lieu de la chute et réglementée par un alternat par panneaux avec sens de circulation prioritaire et la _vitesse est limitée à 50 km/h_." Le département a également pris contact avec les services de l'Etat et les propriétaires de la falaise pour envisager des travaux de sécurisation. Le Département conseille aux automobilistes de rester prudents sur ce secteur. D'autant que l'on attend de la pluie sur la Dordogne pour les jours à venir.