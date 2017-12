Ce lundi, la neige est tombée en abondance sur la moitié nord de la Drôme et de l'Ardèche et a compliqué la circulation.

La neige n'était attendue que sur les reliefs. A partir de 6 heures du matin, elle s'est mise à tomber jusqu'en Vallée du Rhône rendant les routes glissantes et provoquant de grosses perturbations de circulation. Particulièrement compliquée : la région d'Annonay (montée des Barges et côte de Serrières) et les routes de la Drôme des collines.

La couche de neige a atteint 5 cm sur Saint-Vallier, 3 cm à Tain-l'Hermitage, 2 cm à Valence où quatorze déneigeuses ont tourné sur la ville. Le département de l'Ardèche a activé ses 42 engins pour dégager les routes. La difficulté de cet épisode, c'est que les équipes ont dû attendre qu'il neige avant d'entrer en action car le sel sur des routes sèches est inefficace.

Dérapages et tôle froissée

Il y a eu de nombreux accidents matériels ce matin notamment poids lourds en travers des routes et des voitures au fossé. En Ardèche, les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois. Seule blessée : une piétonne renversée par une voiture à Saint-Marcel-lès-Annonay. De son côté, Enedis n'a enregistré aucune coupure d'électricité.

De la neige, ce lundi matin, dans le centre-ville de Valence dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Redoux dès le milieu de matinée

Cet épisode de neige a touché la moitié nord de la Drôme et de l'Ardèche à partir d'une ligne Privas-Loriol. Plus au sud, il y a eu quelques flocons mais ils se sont rapidement transformés en pluie.

La neige a arrêté de tomber vers 10 heures du matin sur la Vallée du Rhône, le phénomène se décalant vers l'est. Elle devrait fondre en plaine car Météo France annonce des températures positives pour la journée.