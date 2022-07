Grosses perturbations ce jeudi apres-midi suite à un accident sur l'A9 à la hauteur d'Orange (Vaucluse). L'autouroute est coupé dans le sens nord-sud entre Piolenc et Orange.

Circulation perturbée sur l'A7 et l'A9 en raison d'un accident

Un accident impliquant trois camions et un véhicule utilitaire s’est produit vers 14h30 sur l’autoroute A9 en direction de l’Espagne après la bifurcation A7/A9 et l’échangeur d’Orange centre n°21. L'accident a causé un bouchon de plus de 8 kilomètres. La circulation est interrompue sur l'A9 vers l'Espagne. Les secours sont sur place.