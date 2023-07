Départs en vacances : près de 900 km de bouchons cumulés à midi

Bison futé recense près de 900 km de bouchons cumulés ce samedi à 12 heures sur les routes françaises, pour les premiers départs en grandes vacances d'été. Un niveau "inhabituel" mais pas "exceptionnel". Mais Bison Futé a prévenu que la circulation serait plus dense que vendredi sur les grands axes routiers français, notamment dans le Grand-Ouest, le Nord, et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône. Vendredi, le pic des bouchons a été atteint à 17h25, avec 926,60 km de bouchons cumulés.

La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs au niveau national et rouge sur le quart nord-ouest de la Vendée jusqu'au nord, en passant par le Cher et le Finistère. Dans le détail, Bison futé comptabilise à 12h plus de 130 km de bouchons sur l'A7, 80 km sur l'A10 et près de 70 km sur l'A9, les trois axes les plus encombrés en cette mi-journée.

Les automobilistes étaient invités à quitter ou traverser l'Île-de-France avant 5h du matin, et à éviter l'A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10h et 15h, l'A11 entre Le Mans et Nantes de 10h à 14h, l'A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 10h et 14h et l'A7 entre Lyon et Orange entre 8h et 18h. Le retour à la normale est prévu pour dimanche, classé vert dans les deux sens.