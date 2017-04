Circulation restreinte sur l'A47 à hauteur de La Grand-Croix

Ne vous laissez pas surprendre sur l'A47 : la circulation se fait sur une seule partie de l'autoroute au niveau de La Grand-Croix à cause de blocs de pierre qui menacent de tomber. D'où les nombreux panneaux de déviation.

Attention sur l'A 47 : entonnoir assuré en amont et en aval de La Grand-Croix. La circulation se fait sur une seule partie de l'autoroute, à cause de blocs de pierre qui menacent de tomber sur la chaussée entre La Grand-Croix et Lorette.

Le pied de la falaise est sécurisée nous disent les autorités par des "dispositifs de protection en béton" au lieu-dit de Corbeyre. C'est à cet endroit que le trafic en direction de Saint-Étienne est basculé sur l'autre voie. Tous les véhicules doivent donc rouler sur deux fois une voie. D'où l'intérêt de plutôt suivre les panneaux de déviation, surtout avec le retour de vacances cumulés à ceux du week-end prolongé.