Circulation rétablie sur la RD 124 en Mayenne : la route était fermée depuis vendredi

Les opérations de nettoyage sur la RD 124 à Cossé-le-Vivien sont terminées. Les voitures, motos et vélos peuvent de nouveau accéder à cette route. D'importants moyens humains et matériels (services communaux et départementaux) ont été mobilisés pour nettoyer une chaussée qui était devenue trop glissante et donc trop dangereuse après l'accident d'un camion, vendredi.

Le poids-lourd, qui transportait de la graisse végétale, avait perdu une partie de sa cargaison entraînant la coupure provisoire de la route.