Circulation rétablie sur la RN 12 entre Pré-en-Pail, en Mayenne, et Alençon, dans l'Orne

La Route Nationale 12 et de nouveau accessible ce samedi, entre la Mayenne et l'Orne. Elle avait été coupée hier pendant plusieurs heures après l'accident d'un camion.

Pendant plusieurs heures hier après-midi, la RN 12 entre Alençon et Pré-en-Pail a été coupée à tout trafic. Un camion, qui transportait de la paille, a pris feu nécessitant la fermeture de cet axe très fréquentée, ce qui a provoqué de gros ralentissements de part et d'autre de l'accident. Les automobilistes et les chauffeurs de poids-lourds étaient donc invités à passer par Saint-Pierre-des-Nids pour aller et venir dans l'Orne et en Mayenne.

Bonne nouvelle, les opérations de secours se sont terminées dans la soirée. La route est de nouveau accessible, la circulation est rétablie.