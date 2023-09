Circulation routière : dans les coulisses du poste de régulation du trafic de la Métropole de Rouen

"On peut dire qu'on fait un peu de la plomberie", lance Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation dans la Métropole de Rouen. Le responsable scrute les images des 150 caméras réparties dans et autour de la ville. "On doit gérer des flux avec des zones de glissement et de frottement comme avec des cours d'eau."

ⓘ Publicité

Au Poste de Commandement et de Régulation du Trafic (PCRT), dans les locaux de la police municipale rouennaise, trois opérateurs se relaient en deux-huit dans la salle de vidéo-surveillance. Des petits et grands écrans renvoient des images des carrefours et des axes principaux de la Métropole. "Nous avons des caméras là où il est pertinent d'observer. Notre rôle n'est pas de surveiller les gens. On ne verbalise pas les comportements dangereux. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas la police", poursuit Clément Beignot Devalmont.

Une reprise de la circulation avec la rentrée

La Métropole de Rouen est particulièrement sujette aux problèmes de circulation. "Rouen polarise une grande partie des traversées de la Seine. Le réseau est construit en étoile. On est obligé d'y passer pour en ressortir." Pendant les vacances scolaires, le trafic a baissé de 5 %. "Cela paraît peu mais cela suffit pour donner l'impression qu'il n'y a personne", confie le responsable.

Les opérateurs ont sous leurs yeux plusieurs outils pour comprendre les problématiques du trafic. Des caméras aux capteurs sur la chaussée. © Radio France - Léni Flouvat

"On observe un retour de plus d'automobilistes sur les routes après les vacances estivales. C'est dû au fait qu'ils reprennent l'habitude de la voiture avec les vacances et ne retrouvent pas les transports en commun en rentrant", précise le directeur adjoint. Le service de circulation doit donc anticiper pour adapter le réseau de transport routier. Le PCRT peut compter sur 500 capteurs et ses panneaux de signalisation lumineux. Le tout pour réussir à anticiper la congestion du trafic.

Même avec cette technologie, le risque d'embouteillages n'est pas réduit à néant. Des secteurs difficiles existent et restent compliqués à gérer. "Boulevard de Rouen, avenue du Mont-Riboudet, l'A150, les quais de Seine, ce sont des secteurs où l'on sait que s'il y a le moindre souci, cela a des répercussions sur le réseau derrière."

Un mix de temps réel et d'anticipation

Le travail du Poste de Commandement et de Régulation du Trafic fait en permanence des allers-retours entre l'observation sur le terrain et des analyses de fond. Le but : définir des scénarios en cas de problème sur le réseau. "On sait que quand on a une sortie de match, on va adapter les feux pour vider plus vite le secteur engorgé", détaille le directeur adjoint.

Yannick Maurizot est l'architecte de ces scénarios : "là par exemple, avec le prolongement de la ligne T4, on a dû adapter la signalisation pour laisser passer le Teor sur le boulevard Gambetta." Des changements qui peuvent modifier complètement le comportement des automobilistes. "On prévoit des choses puis après on doit les adapter suivant les résultats qu'on constate sur le terrain. Le plus dur, c'est de gérer la réaction des gens après notre intervention."