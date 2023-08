Circulation : samedi classé rouge dans le sens des retours, les prévisions pour ce week-end

La circulation sera extrêmement compliquée ce week-end sur les principaux axes routiers en raison des départs de vacances, à un peu plus d'une semaine de la rentrée scolaire, le 4 septembre.

Si la journée de vendredi est classée verte dans le sens des départs, Bison Futé hisse son drapeau orange au niveau national dans le sens des retours et rouge sur le pourtour méditerranéen. Samedi, Bison Futé voit orange dans le sens des départs et rouge pour les retours sur l'ensemble du territoire. Dimanche, la journée sera verte dans le sens des départs et orange dans le sens des retours au niveau national. Lundi, Bison Futé hisse son drapeau vert dans le sens des départs, orange dans le sens des retours et rouge en région Île-de-France. Le retour à la normale est attendu mardi.

Les recommandations de Bison Futé

Vendredi

Dans le sens des départs vendredi, l'organisme de prévision de la circulation routière recommande de quitter ou de traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h, d'éviter la N165 entre Nantes et Quimper entre 11h et 13h, l'A7 entre Lyon et Marseille entre 9h et 17h et l'A61 entre Toulouse et Narbonne entre 11h et 14h. La circulation sera aussi très difficile pour accéder l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 10h et 18h.

Dans le sens des retours, Bison Futé suggère de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Orléans entre 11h et 20h, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 10h et 22h, l'A7 entre Marseille et Lyon entre 10h et minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 10h et 16h et l'A9 entre l'Espagne et Orange entre 11h et 21h. Le trafic sera aussi soutenu dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 10h à 23h.

Samedi

Samedi, dans le sens des retours, l'organisme de prévision de la circulation routière recommande de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter la N165 entre Quimper et Nantes de 10h à 12h, l'A10 entre Bordeaux et Orléans entre 10h et 19h, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 11h et 22h, l'A7 entre Marseille et Lyon entre 10h et minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h et l'A9 entre Narbonne et Montpellier entre 9h et 16h. La circulation sera aussi très compliquée pour accéder l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 10h et 22h.

Dimanche

Dimanche, dans le sens des retours, Bison Futé conseille de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 12h, d'éviter l'A10 entre Bordeaux et Orléans entre 9h et 23h, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 12h et 20h, l'A7 entre Marseille et Lyon entre 9h et minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 10h et 12h, l'A9 entre Narbonne et Montpellier entre 13h et 19h, l'A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 10h et 20h et l'A61 entre Narbonne et Toulouse entre 12h et 18h. Le trafic sera aussi soutenu dans le tunnel du Mont-Blanc (N205) de 10h à 22h.

Lundi

Lundi, dans le sens des retours, Bison Futé recommande de rejoindre ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'A10 entre Tours et Orléans entre 10h et 20h, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 8h et 16h, l'A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et 21h et l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h. La circulation sera aussi très difficile pour accéder l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 15h et 20h.