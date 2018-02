La circulation s'annonce très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes, ce week-end du 17 et 18 février d'après Bison-futé et notamment dans le sens des départs où la journée est classée noire.

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ce samedi est classé noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce week-end du 17 et 18 février devrait ainsi être le chassé-croisé de ces vacances d'hiver le plus dense avec le début des congés de la zone C (Paris et Versailles).

Première difficultés vendredi, samedi très compliqué

Les difficultés doivent d'abord apparaître vendredi, en fin de journée. Mais samedi sera donc la journée la plus compliquée puisqu'elle est classée orange dans toute la France et particulièrement noire en Auvergne-Rhône-Alpes et sur les routes de l'Ain, de l'Isère, du Rhône et de la Savoie et Haute-Savoie.

Evidemment, les principaux accès aux stations de ski seront particulièrement embouteillés. Il est recommandé d'éviter les grands axes des Alpes en journée ce samedi, de bien surveiller les conditions météo et d'adapter son équipement en fonction. Les forces de l'ordre et les services des autoroutes craignent surtout les conséquences imprévisibles que peuvent avoir les intempéries.

Avant de prendre la route pour les vacances d'hiver, renseignez-vous sur les conditions de circulation #BisonFuté ➡️ https://t.co/HcNxeSCW2Zpic.twitter.com/vjLWVsiFS0 — Sécurité routière (@RoutePlusSure) February 8, 2018

Plus calme dans le sens des retours, dimanche en vert

La journée de samedi est également classée orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes mais la circulation devrait être moins dense que dans l'autre sens. La journée de dimanche est classée verte dans les deux sens.