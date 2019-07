Circulation : rouge et orange sur les routes pour le premier week-end de départs en vacances

La circulation s'annonce difficile pour ce premier week-end de chassé-croisé de l'été ! Les écoles ferment leurs portes, les premiers vacanciers prennent donc la route. Bison Futé voit orange dans le sens des départs ce samedi, vert pour les retours. Il est donc conseillé d'éviter les grandes métropoles après 8h.

Il risque d'y avoir du monde également sur les autoroutes A7 (entre Lyon et Lançon-Provence), A43 (entre Lyon et Chambéry) et A9 (entre Orange et Narbonne). Circulation dense aussi si vous passez par le tunnel du Mont-Blanc.

L’Île-de-France en rouge

Mais c'est en région parisienne que les embouteillages devraient être les plus nombreux. Bison Futé a classé les journées de vendredi et samedi en rouge dans le sens des départs en Île-de-France. Si vous le pouvez, quittez la région avant 6h ou après 20h vendredi, et avant 8h samedi.

Dimanche, une large moitié est de la France reste en orange dans le sens des départs. Bison Futé vous conseille d'éviter, encore une fois, les autoroutes A7, A9 et A43, tout comme les grandes villes, notamment Paris et Bordeaux.

