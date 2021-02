Le train Paris-Chebrourg a heurté une personne vers 17h ce dimanche 21 février près de Valognes, dans la Manche. Les passagers ont été pris en charge par un bus. Le trafic SNCF est interrompu entre Cherbourg et Caen, les passagers des trains suivants seront pris en charge également en autocar.

Circulation SNCF perturbée ce dimanche soir entre Paris et Cherbourg

Des perturbations sur la ligne SNCF entre Paris et Cherbourg ce dimanche soir après un accident de personne au niveau de l'ancienne gare de Couville, aux alentours de Valognes. Le train qui circulait entre Paris et Cherbourg a heurté la personne vers 17h. Une centaine de voyageurs ont dû descendre et ont été pris en charge en bus jusqu'à Cherbourg.

Des bus de substitution

Les trains suivants ne circulent pas dans les deux sens entre Cherbourg et Caen et des bus ont également été mis en place pour assurer ce dernier aller-retour de la journée.