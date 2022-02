Circulation, stationnement, métro : les conséquences de la venue d'Emmanuel Macron à Toulouse

La préfecture de Haute-Garonne et la mairie de Toulouse invitent les usagers de la route et des transports en commun à anticiper leurs déplacements ce mercredi 16 février lors de la venue d'Emmanuel Macron dans la ville rose. Des perturbations sont annoncées de 7h à 19h.

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, une réunion des ministres européens chargés de l’Espace est organisée à Toulouse ce mercredi 16 février 2022 en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République. Cet événement entraîne d'importantes perturbations en centre-ville et plus particulièrement dans le quartier de Compans-Caffarelli, et ce dès mardi 15 février.

Préfecture et mairie invitent à anticiper les déplacements

Dans un communiqué commun, la préfecture de Haute-Garonne et la mairie de Toulouse préviennent : " Les Toulousains et les personnes étant amenées à circuler dans le quartier de Compans-Caffarelli sont invités à anticiper leurs déplacements et à adapter leur itinéraire si nécessaire".

Deux zones de sécurité et un code couleur

Cette venue présidentielle entraîne la mise en place de deux zones de sécurité de 7h à 19h. Une zone orange qui correspond à un périmètre d'accès contrôlé et une zone rouge qui correspond à un périmètre d'accès restrient.

Zone de sécurité orange

Le périmètre défini comme « zone de sécurité orange », est délimité par les voies suivantes,

rue des Chalets

boulevard de l’Embouchure

rue Benjamin Franklin

allées de Barcelone

place Saint-Pierre

rue Valade

rue Albert Lautman

place du Peyrou

rue Cartaillhac

place Saint-Sernin

rue Jean-Baptiste Merly

boulevard d’Arcole.

À l’intérieur de ce périmètre "orange" le stationnement reste autorisé, mais les piétons et les véhicules pourront être contrôlés. Les manifestations et rassemblements y sont interdits, de même que le port et le transport d'objets ou animaux dangereux tels le pétards, les armes réelles ou factices...

Zone de sécurité rouge : certaines interdictions dès mardi 22h

Un second périmètre, rouge celui-ci est instauré à l’intérieur de la zone de sécurité orange. Ce périmètre est délimité par les voies suivantes :

boulevard Lascrosses (du croisement avec le boulevard du Maréchal Leclerc au croisement de la rue de Toul),

rue de Toul

rue du Canon d’Arcole (du n° 2 au n°32)

esplanade Compans Caffarelli

jardin Compans Caffarelli

À l’intérieur de ce périmètre "rouge" les véhicules sont interdits de circulation et de stationnement, et les piétons ne sont pas non plus autorisés à circuler "à l’exception des personnes dument accréditées, des riverains porteurs d’un justificatif officiel ou des personnes justifiant d’un motif impérieux. "

Attention, dans ce périmètre, le stationnement est interdit à partir du mardi 15 février 2022 à 22h00. En cas de non respect, les voitures seront enlevées.

Les commerçants sont également invités à prendre leurs dispositions, car cette zone rouge impose la fermeture des terrasses, des restaurants et débits de boissons le 16 février 2022 de 7h00 à 19h00.

Tout comme dans la zone orange : les manifestations et rassemblements sont interdits dans la zone rouge, de même que le port et le transport d'objets ou animaux dangereux tels le pétards, les armes réelles ou factices...

Fermeture du jardin Compans-Caffarelli

Le jardin Compans-Caffarelli ainsi que le Jardin Japonais qui se trouve à l’intérieur, resteront fermés toute la journée du 16 février 2022.

Parking Q-PARK en partie vidé dès mardi soir

Le fonctionnement du parking Q-PARK Toulouse Compans Cafarelli sera impacté. Le premier niveau devra être vidé de tout véhicule au plus tard le mardi 15 février 2022 à 22h00. Aucune entrée ne sera possible le mercredi 16 février 2022 de 7h00 à 19h00. Les sorties resteront possibles, sauf entre 13h00 et 17h00 environ.

Station de métro fermée et bus déviés

La station de métro Compans-Caffarelli sera complètement fermée la journée du mercredi 16 février 2022. L'accès à la station de métro "Canal du Midi" (ligne B) s'effectuera uniquement côté Hôtel de Police, situé boulevard de l'Embouchure.

À partir de 6h00, la Navette Aéroport et les lignes de bus L1, 29, 31, 45, 63 et 70 seront déviées.

Ces précédentes informations sont susceptibles d'être mises à jour. Pour organiser vos déplacements, deux sites internet :

www.haute-garonne.gouv.fr

www.mairie-toulouse.fr

et plusieurs comptes Twitter :

@PrefetOccitanie @Toulouse @tisseo_officiel