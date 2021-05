Circulation : trafic perturbé sur l'A10, de gros ralentissements autour d'Orléans

En plus de l'affluence sur les routes en raison de ce weekend pont de la Pentecôte, la chaussée est dégradée sur l'autoroute A10 en direction de Tours. Une réparation d'urgence est prévue, ce qui ralentit la circulation au sud d'Orléans ce samedi midi.

Il y a du monde sur les routes ce samedi, jour de départ en weekend de Pentecôte. Et le trafic est d'autant plus dense dans le secteur d'Orléans, que Vinci Autoroutes a constaté une dégradation sur l'autoroute A10. Elle concerne, selon un communiqué de Vinci Autoroutes, "le joint de chaussée qui assure la liaison entre la voirie et le viaduc des Mauves, au niveau du kilomètre 102", en direction de Tours.

Par conséquent, les conditions de circulation sont altérées. La voie de droite et la voie centrale, au passage de ce viaduc, ne peuvent plus être empruntées, le temps d'une intervention en urgence. La circulation se fait ainsi uniquement sur la voie de gauche.

Le trafic est donc très ralenti. Et Vinci Autoroutes vous conseille des déviations :

- Sur l'A10, en direction de Tours, sortie conseillée et entrée déconseillée à Orléans nord pour reprendre l'A10 à Meung-sur-Loire.

- Sur l'A71, en direction de Tours, entrée déconseillée à Orléans Centre.