Circulation très chargée cette fin de semaine en Bourgogne

Retour de vacances oblige, le trafic sera très chargé sur les routes de France à partir de ce vendredi 18 août. En Bourgogne, Bison Futé hisse le drapeau orange pour vendredi et dimanche, et le drapeau rouge pour samedi

La circulation sera très dense dans le sens des retours samedi a annoncé le Bison Futé. La journée est classée rouge au niveau national et noire en région Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranée. Dans le sens des départs, la journée est classée rouge dans la région Rhône-Alpes et orange dans le reste de la France.Bison Futé prévoit aussi des retours difficiles pour vendredi et classe la région Rhône-Alpes en rouge et le reste de la France en orange. Dimanche, la journée est classée orange pour l'ensemble de la France.