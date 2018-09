Pendant plus d'une heure, aucun TGV n'a circulé au départ et à l'arrivée de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. En cause, un TER bloqué à un poste d'aiguillage.

Indre-et-Loire, France

Tous les TGV au départ et à l'arrivée de Saint-Pierre-des-Corps ont été à l'arrêt pendant plus d'une heure ce mercredi matin. En cause, un TER bloqué à l'un des postes d'aiguillage de la gare SNCF. En revanche, tous les autres TER ont, eux, pu circuler normalement. La reprise du trafic TGV s'est faite vers 7h30, certains de ces trains ont cumulé plus d'une heure de retard.