La liste des routes coupées dans les Pyrénées-Orientales dimanche pour le passage du Tour de France

Le département des Pyrénées-Orientales va de nouveau être coupé en deux, ce dimanche 11 juillet. Mais cette fois, ce n'est pas un glissement de terrain qui est en cause : la Nationale 116 sera fermée à la circulation à l'occasion du passage du Tour de France. La 15ème étape emmène le peloton de Céret à Andorre-la-vieille.

Si vous devez vous déplacer entre la Plaine et la montagne (et inversement), il faudra donc se lever tôt. Dès 9 heures, la Nationale 116 sera totalement fermée à la circulation (et au stationnement) entre Ille-sur-Têt et Mont-Louis (y compris la traversée du centre-ville de Prades). La réouverture interviendra dans le courant de l'après-midi, une fois que le peloton sera passé. Aucune déviation ne sera mise en place.

De même, la Vallée du Carol (à partir de Ur), le col du Puymorens et l'accès au Pas de la Case (RN 320, RN 22) seront entièrement fermés dès 9 heures, tout comme le tunnel du Puymorens (au moins jusqu'à 17 heures).

A partir de 11 heures, la circulation sera également interdite dans la traversée de la Cerdagne entre Mont-Louis (rond-point Brousse) et Ur, en passant par Font-Romeu, Egat et Angoustrine.

De nombreuses routes seront également fermées en Vallespir et dans les Aspres. Le principe est simple : partout où passe le peloton, la circulation sera interdite dès 9 heures dimanche. Seule exception, la route entre Céret et Llauro sera coupée dés la veille (samedi 10 juillet) à 20 heures.

Carte de la 15eme étape du Tour de France entre Céret et Andorre - TDF

La ville de Céret sous cloche

À partir de 9 heures, la ville-départ de Céret sera complètement mise sous cloche et fermée à la circulation. L'accès aux parking devra absolument se faire avant 9 heures. Des points de stationnement et des navettes seront mises en place par la commune.

Récapitulatif des routes fermées dès 9 heures

• La RD 115 sur le territoire de Céret

• La RD 615 entre Céret et le col de Llauro

• La RD 618 et la RD 16 entre le col de Fourtou et la RN116 au giratoire de Bouleternère.

• Fermeture de la RN 116 de l’échangeur EST d’Ille sur Têt jusqu’à l’entrée de Prades

• Fermeture de la RD 916 entre Ille sur Têt et le giratoire de Bouleternère

• La RD 916 qui traverse la commune de Prades.

• Fermeture de la RN 116 entre Prades et Mont-Louis/La Cabanasse

• Fermeture de la RN 20 entre UR et le tunnel du Puymorens

• Fermeture RN 320, RN 22 jusqu’à la frontière du Pas de la Case à 8h30

• Fermeture du tunnel du Puymorens de 9 heures à 17 heures minimum.

Fermeture à partir de 11 heures