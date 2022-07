Circulation restreinte à Avignon pendant le festival

En raison de l'afflux des festivaliers, la circulation des voitures est limitée dans le centre-ville d'Avignon, pendant toute la durée du In et du Off. Une partie de l'intra-muros sera notamment piétonnisée tous les jours, de 12h à 2h du matin.

Les voitures, camions et deux-roues motorisés n'ont plus le droit de rouler dans certaines rues d'Avignon de midi à minuit, jusqu'au 31 août.

A compter du jeudi 7 juillet et jusqu'à la fin du festival, la circulation est très restreinte à Avignon.

Une partie de l'intra-muros sera réservée aux piétons, l'après-midi et le soir, de midi à 2 heures du matin. Des points de filtrage seront installés aux accès, avec lecture optique des plaques d'immatriculation. Seuls les résidents, les commerçants du centre-ville et les artisans pourront pénétrer en voiture. Cette année, la zone concernée est étendue, elle démarre dès le cours Jean-Jaurès (en bas de la rue de la République) et englobe aussi la rue Saint-Michel, entre la porte et la place des Corps-Saints.

Davantage de parkings-relais

Les conducteurs qui ne sont pas autorisés à entrer en ville doivent laisser leur véhicule à l'extérieur des remparts (c'est aussi valable pour les motos). Le nombre de parkings-relais est étendu. En plus des parkings Piot et Italiens, les automobilistes pourront se garer dans la zone commerciale d'Avignon-Nord, au lycée René Char, en zone de Courtine et sur le parking Amandier près de la route de Marseille. Des navettes gratuites sont mises en place pour rejoindre l’intra-muros.

Les festivaliers peuvent aussi bénéficier du service "Bustival" qui propose, sur réservation, des navettes d'Avignon jusqu'au Pontet, Morières, Villeneuve lez Avignon, Les Angles, ou Saze.

Notez que les prix des transports en commun du Grand Avignon (bus plus tram) sont en baisse. Le carnet de dix voyages, par exemple, passe de 12€50 à 10€ dès vendredi 8 juillet. .

Plan de circulation valable pendant toute la durée du festival - ville d'Avignon