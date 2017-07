Circulation : Trump à Paris, festivités du 14 juillet, ça va coincer dans le métro et sur les routes

Entre l'arrivée du président américain ce jeudi matin en Ile-de-France et les festivités du 14 juillet sur les Champs-Elysées et au Champ de Mars à Paris, se déplacer en voiture ou en transports en commun s'annonce compliqué en cette fin de semaine.

Les perturbations devraient débuter dès ce jeudi matin. Donald Trump arrive à l'aéroport d'Orly un peu avant 9 heures. La voiture du président américain et celles de sa délégation circuleront en cortège sur des routes brièvement bloquées à la circulation. Même si pour l'heure on ne connait pas le programme détaillé et les déplacements précis du président américain, sécurité oblige, on sait qu'il sera accueilli à l'Hôtel national des Invalides à 15 heures 30 avant de se rendre à l'Elysée et de dîner au restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel. Des secteurs à éviter autant que possible.

Plusieurs zones interdites à la circulation

Dès ce vendredi matin le secteur des Champs-Elysées sera entièrement bouclé à la circulation, d'abord autour de l'Arc de Triomphe puis dans les rues adjacentes et jusqu'à la place de la Bastille en fin de matinée. Certains accès des stations de métro Tuileries, Concorde, Champs Elysées Clémenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Etoile, RER A Charles de Gaulle seront fermés.

Restrictions de circulation pour le défilé militaire sur les Champs-Elysées le 14 juillet

Si vous souhaitez voir le défilé militaire la préfecture de police de Paris vous conseille d'arriver avant 9 heures.

Le soir, c'est le secteur de la Tour Eiffel qu'il faudra éviter en voiture. Le Champ de Mars sera entièrement entouré de barrières pour ceux qui veulent assister au concert et au feu d'artifice. Il est interdit de stationner dans cette zone, de même qu'aux bords du Trocadéro (carte ci-dessous). Il sera interdit de circuler dans un large périmètre incluant les ponts de Bir-Hakeim et de l'Alma. A partir de 19 heures ce vendredi soir les accès des stations Champ de Mars - Tour Eiffel et Pont de l'Alma sur le RER C et Trocadéro, Passy, Dupleix, Boissière, La Motte-Piquet Grenelle et Iéna pour le métro seront fermés.

Restrictions de circulation et de stationnement autour du Champ de Mars pour le concert du 14 juillet

Si vous voulez assister aux festivités, la préfecture de police conseille d'arriver tôt, la zone du Champ de Mars ouvre à 16 heures.