Circulation : un dimanche orange à prévoir pour les retours des vacances de la Toussaint

En ce dernier week-end des vacances de la Toussaint, Bison futé voit orange pour ce dimanche sur toute la France dans le sens des retours. Ce samedi, seule l'Ile-de-France devrait connaître des ralentissements, le reste de la France est classé vert.

Sans surprise, c'est ce dimanche en fin de journée et début de soirée, aux entrées des grandes agglomérations, que devraient se concentrer les bouchons les plus importants. Toutefois, ce samedi, l'Ile-de-France est déjà placée en orange par Bison futé. Il prévoit qu'en milieu d'après-midi, l'augmentation des véhicules circulant dans le sens des retours vers la région parisienne provoque des ralentissements à partir de 16h jusqu'à 20h environ.

Ce samedi est classé vert au niveau national, orange en Ile-de-France. © Visactu -

Les conseils de Bison futé pour ce samedi

En Île-de-France, des difficultés sont attendues sur l’autoroute A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 14 heures à 20 heures et sur l’A6 à Fleury, de 16 heures à 18 heures.

Évitez de regagner Paris par les autoroutes A13, A10, A6, A1 et la N118 entre 16 heures et 21 heures

Les conseils de Bison futé pour ce dimanche

En Île-de-France, des difficultés sont attendues sur l’autoroute A10 au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 12 heures à 22 heures, avec un trafic plus important entre 15 heures et 18 heures et sur l’A6 à Fleury, de 12 heures à 22 heures.

Les ralentissements apparaîtront vers 16 heures sur les grands axes des zones côtières (Bretagne, Méditerranée), sur l’autoroute A7 en vallée du Rhône en direction de Lyon, sur l’autoroute A13 en Normandie, sur l’autoroute A10 en direction de Paris ainsi que sur l’autoroute A6 et aux abords de toutes les grandes métropoles.

Évitez de regagner une grande métropole entre 17 heures et 19 heures (et Paris entre 15 heures et 20 heures).

Toutes les prévisions à retrouver sur le site de Bison futé.