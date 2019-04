Circulation : un week-end de Pâques orange sur les routes

Le week-end de Pâques, qui coïncide avec le début des vacances de la zone C, s'annonce compliqué sur les routes de France. Vendredi et samedi sont classés orange dans le sens des départs par Bison Futé. Ce sera même rouge en Île-de-France.

Du fait du début des vacances scolaires pour la zone C, la circulation sur les routes de France sera parfois très difficile ce week-end, notamment dans le sens des départs. La journée de vendredi est classée orange et même rouge en Île-de-France. En région parisienne, Bison Futé prévoit des difficultés dès 10 heures jusque tard dans la soirée. Sont notamment concernées les autoroutes A6, A10, A6B, A86 et A13. La journée de samedi est également classée orange dans le sens des départs. Le trafic sera chargé principalement dans la matinée et jusqu’à 15 heures. Pas de soucis en revanche dans le sens des retours vendredi, samedi et dimanche.

© Reuters

Un lundi orange et rouge en Île-de-France et le Grand-Ouest

Toute la France est classée orange dans le sens des retours le lundi 22 avril. Bison Futé prévoit du rouge en Île-de-France et dans le Grand-Ouest. Les difficultés débuteront vers 15 heures au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. Les dernières difficultés devraient disparaître vers 20 heures. En Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13.