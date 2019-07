Circulation : vendredi classé rouge en Ile-de-France

Île-de-France, France

Le premier week-end des vacances d'été s'annonce très chargé, sur les routes d'Ile-de-France. Bison Futé voit rouge, dès vendredi, 6 heures du matin et vous recommande de partir, soit avant 6 heures, soit après 20 heures. La journée de samedi risque d'être encore plus encombrée, notamment sur l'A6 et l'A10.

En direction de l'ouest, Bison Futé voit orange, notamment en milieu de journée. Même chose, en direction du Massif Central. En revanche, les voyants sont au rouge; en direction de l'Espagne, notamment entre 9 heures et 17 heures.

Parmi les recommandations, pour samedi : éviter l'autoroute A7, entre Lyon et Lançon-de-Provence, entre 8h et 18 h, éviter l'A9, entre Orange et Narbonne, entre 8h et 16 h, éviter l'A43, entre Lyon et Chambéry, entre 9h et 15h.

La circulation devrait s'améliorer dimanche, journée classée verte dans le sens des départs, sur l'ensemble du territoire, sauf les régions Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, qui seront toujours en orange.