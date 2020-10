Citiz, l'autopartage qui se développe en Savoie

Ne pas avoir de voiture et utiliser un véhicule "partagé" est possible depuis plusieurs mois en Savoie et en Haute-Savoie, à Annecy et Chambéry par exemple, mais aussi plusieurs autres communes comme Albertville. Cela fait un an que la première voiture électrique en autopartage était installée par le groupe Citiz à Albertville. Un deuxième véhicule électrique, autonome sur 200 km, est disponible depuis cette rentrée 2020.

Les stations de recharge sont situées rue Porraz et devant la gare d’Albertville.

"Il y a davantage de particuliers qui pourraient se séparer de leur 2e ou 3e voiture", Stéphanie Pesenti, de l'entreprise Citiz Copier

"On a une dizaine de clients qui utilisent le service régulièrement, principalement des enreprises come Pôle Emploi par exemple et Arlysère", explique Stéphanie Pesenti, de l'entreprise Citiz.

Aujourd'hui, les voitures sont donc principalement utilisées par les agents de la communauté Arlysère et ceux de la ville d'Albertville.

Une voiture qui fait moins de 10.000 km par en vous coûte cher, on peut s'en séparer en passant à l'autopartage-Stéphanie Pesenti, de l'entreprise Citiz

Au travers de sa plateforme de réservation en ligne, Citiz propose aussi aux habitants d’utiliser ces véhicules à d'autres horaires, selon leurs besoins personnels ou professionnels.

Des particuliers pourraient mieux connaître ce service pour des petits trajets. Stéphanie Pesenti explique : "une voiture qui fait moins de 10.000 km par en vous coûte cher, on peut s'en séparer en passant à l'autopartage"

Les prix d'utilisation varient, à partir de 2 euros de l'heure ou 20 euros par jour. Les véhicule sont des places de stationnement réservées.

Avec le partenariat signé avec les collectivités locales, le groupe Citiz propose des avantages aux habitants d'Arlysère inscrits avant le 31 décembre 2020.