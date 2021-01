Les travaux de reconstruction du pont de Civray-de-Touraine commencent ce lundi, pour une durée d'un an. La route départementale est donc coupée, mais une déviation est mise en place via Chisseaux.

Civray-de-Touraine : la reconstruction du pont commence ce lundi, la route départementale coupée pour un an

Les travaux pour reconstruire le pont métallique de Civray-de-Touraine, qui traverse le Cher, devraient durer un an.

Le pont de Civray-de-Touraine, à l'est de l'Indre-et-Loire, fait peau neuve ! Les travaux de reconstruction du pont métallique traversant le Cher commencent ce lundi 11 janvier, pour une durée d'un an. La route départementale RD81 est donc coupée pendant les travaux, comme prévient la mairie de la commune sur sa page Facebook. Mais une déviation est mise en place via la ville de Chisseaux.

L'accès aux berges est néanmoins conservé pour les riverains, le camping, le château de l'Isle et le Bistrot'Quai.

La route départementale RD81 est barrée à partir de ce lundi 11 janvier, jusqu'en janvier 2022. - Mairie de Civray-de-Touraine (page Facebook)

Le pont, de plus en plus vétuste, n'était déjà plus accessible aux poids-lourds depuis deux ans. Les travaux vont permettre de le rénover, en remplaçant notamment le tablier en février prochain, selon le calendrier prévu par le Conseil départemental. D'autres travaux préalables ont déjà été effectués depuis septembre.

Dans un an, les Civraisiens bénéficieront donc d'un pont neuf avec une seule voie, en circulation alternée, avec des feux tricolores. Aucune limite de tonnage ou de hauteur n'est envisagée. Pour les piétons, deux trottoirs d'1m50 de large devraient être construits, avec des escaliers menant aux bords du Cher.